Таврический район, Омская область, , 16:37 — REGNUM Фермер, обвиняемый в убийстве работника, заключён под стражу в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в региональном следственном управлении СКР.

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Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») против главы крестьянско-фермерского хозяйства продолжается.

Вечером 25 февраля в частном доме в рабочем посёлке Таврическое приехавшие по вызову сотрудники обнаружили тело 45-летнего работника КФХ с признаками насильственной смерти. Установлено, что к преступлению причастен ранее судимый 60-летний фермер, у которого работал потерпевший.

По версии следствия, мужчины распивали спиртное. Работник заявил, что фермер мало ему платит, начался конфликт. В какой-то момент подозреваемый ударил работника ножом в шею. Ранение оказалось смертельным.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он заключён под стражу. В ведомстве подчеркнули, что вину он не признаёт. Расследование продолжается.

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