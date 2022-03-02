Берлин, 2 марта 2022, 16:38 — REGNUM Сжиженный природный газ Германия готова покупать за €1,5 млрд, сообщает германское министерство по делам экономики и защиты климата.
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Власти Германии пообещали деньги на покупку компании Trading Hub Europe. Деньги правительством страны уже выделены. Где германская сторона планирует закупать СПГ, не уточняется.
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Напомним, ранее германские власти объявили о готовности прекращения поставок газа из РФ.
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