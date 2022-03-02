Берлин, 2 марта, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Сжиженный природный газ Германия готова покупать за €1,5 млрд, сообщает германское министерство по делам экономики и защиты климата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Власти Германии пообещали деньги на покупку компании Trading Hub Europe. Деньги правительством страны уже выделены. Где германская сторона планирует закупать СПГ, не уточняется.

Читайте также:Цена на газ в Европе превысила отметку в $1800 за тысячу кубометров

Напомним, ранее германские власти объявили о готовности прекращения поставок газа из РФ.