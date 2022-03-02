Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM В Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики. Об этом 2 марта сообщил донской губернатор Василий Голубев на предпосевном совещании с участием представителей аграрной отрасли.

Здание Правительства Ростовской области Donland.ru

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«Вы находитесь на страже продовольственной безопасности страны, и это — безусловный приоритет. Нам с вами придется искать новые решения, чтобы двигаться на этом пути дальше. Будем думать вместе, что делать. В РФ начал работать оперативный штаб, который возглавил председатель правительства страны. Штаб будет работать на постоянной основе. Аналогичная структура создана и в Ростовской области. Мы находимся в постоянном взаимодействии с федеральным центром по вопросам экономики, социальной сферы и ряду других направлений», — сказал глава региона.

Возглавил штаб донской губернатор. В состав штаба включены вошли заместители главы региона, курирующие вопросы экономики, промышленности, энергетики, транспорта, финансы и социальную отрасль, руководители ряда ведомств и структур.

Как ожидается, работа штаба позволит оперативно реагировать на изменения экономической ситуации в условиях санкционного давления на Россию.