Воронеж, , 16:35 — REGNUM Регулярное железнодорожное сообщение соединит Воронеж и Курск с 6 марта, сообщили в пресс-службе ЮВЖД.

Рельсовый автобус РА-3 Https://company.rzd.ru

Рельсовый автобус РА-2 сообщением Воронеж-1 — Курск — Воронеж-1 будет курсировать по воскресеньям. Из Воронежа рельсовый маршрут будет отправляться в 06:50, в 10:50 — прибытие в Курск. Обратно поезд будет отправляться в 16:45 и прибывать на станцию Воронеж-1 в 20:10. Время в пути следования — 3 часа 25 минут. На маршруте запланированы остановки на станциях: Семилуки, Касторная Курская, Кшень, Мармыжи, Черемисиново и Щигры.

Также с 11 марта на этом участке начнут курсировать рельсовые поезда РА-3 — по пятницам и воскресеньям в 18:09 они будут отправляться из Курска, прибытие в Воронеж — в 22:20. Отправление в обратном направлении — со станции Воронеж-1 по субботам и понедельникам в 05:05, прибытие в Курск в 08:40.

В ЮВЖД уточнили, что данный маршрут станет очень востребованным у пассажиров. В перспективе планируется запустить скоростное железнодорожное сообщение из Воронежа в Белгород, Липецк, Тамбов.