Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Американская сеть торговых центров Target, чей капитал составляет $106 млрд, объявила о растущей прибыли за четвертый квартал. После публикации отчёта её акции выросли на 10% в ходе утренних торгов, сообщает 2 марта Reuters.

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На фоне проблем на рынке труда компания приняла решение об инвестиции в размере $300 млн для повышения зарплат сотрудников. Таким образом начальная зарплата поднялась с $15 до $24 в час.

Отметим, что Target удалось добиться большей прибыли, чем её конкурентам Walmart и Costco. За последние три года компания также увеличила прибыль на 48%, что в два раза больше, чем у компании Amazon, и в три раза больше, чем у Walmart.

Напомним, торговые центры Target привлекают покупателей комбинацией дешевых и дорогих товаров.