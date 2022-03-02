Таллин, , 16:32 — REGNUM Средняя стоимость электроэнергии биржи стран Северной Европы Nord Pool в Эстонии вырастет в среду, 2 марта 2022 года, по сравнению с днем ранее на 23,15%.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает портал биржи, средняя дневная цена вырастет до 187,82 евро за мегаватт-час.

Самой высокой — 329 евро за мегаватт-час — биржевая цена на электроэнергию будет утром с 9 до 10 часов по местному времени (с 10 до 11 по Москве), а самой низкой ранним утром, когда она составила 127,02 евро за мегаватт-час,

Среднемесячная цена электроэнергии в феврале 2022 года составила в Эстонии около 104 евро за мегаватт-час, снизившись по сравнению с январем на 37 евро.