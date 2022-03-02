Нью-Йорк, США, 2 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Once Twice Melody, новый альбом группы американской дрим-поп-группы Beach House, занял первое место в чарте Billboard по продажам на этой неделе, сообщает издание Billboard. Из 20 300 копий, проданных группой за первую неделю, более 70 процентов пришлось на физические носители.

Pitchfork Группа Beach House

Once Twice Melody включает 18 новых песен, которые были записаны в виде нескольких «глав» в течение четырех месяцев. В настоящее время группа находится в турне в поддержку новой пластинке, вышедшей 18 февраля.

Ранее Американский рэпер Канье Уэст недавно поделился фотографией из студии, где он изображен вместе с группой Beach House.