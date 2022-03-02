Вильнюс, 2 марта, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Правительства стран-членов ЕС обсуждают запрет для российских и связанных с Россией морских судов в европейские порты, заявил 2 марта журналистам министр транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Я говорил об этом с польским коллегой, это согласуется с Латвией, решения готовятся на уровне ЕС», — сказал Скуодис.

По его словам, правительство готовится перекрыть Клайпедский порт для вхождения российских судов.

Напомним, по данным правительства Литвы, за первые два месяца 2022 года в порт Клайпеды заходили порядка 20 судов под российским флагом.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что закрытие морских портов хорошо бы сделать общей позицией ЕС.

«Я только что говорил с министрами прибалтийских государств — они тоже готовят свои решения, мы также обратились в Еврокомиссию. Вполне вероятно, что может быть и общее закрытие портов всей Европы», — рассказал Ландсбергис.

Ранее об аналогичных решениях заявили в Британии и в Канаде.