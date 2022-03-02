Нур-Султан, , 16:30 — REGNUM Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев 2 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба — казахстанского главы государства.

Россия и Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«При обсуждении ситуации вокруг Украины Касым-Жомарт Токаев отметил исключительную важность достижения компромиссных соглашений в ходе переговоров», — отметили в пресс-службе.

Сообщается, что стороны также обсудили экономическое положение в обеих странах. Кроме того, темой переговоров стало торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана.

Стоит отметить, что после введения санкций против России за начало спецоперации на Украине по защите Донбасса в Казахстане сильно упал курс национальной валюты. Нацбанк республики провёл комплекс мер по поддержанию экономики.