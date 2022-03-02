Калуга, 2 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил медали «80 лет освобождения Калуги» руководителям и членам поискового объединения «Ремпутьмаш», а также сотрудникам калужских учебных заведений и волонтёрам — участникам акций «Эстафета памяти» и «Подвези ветерана».

Пресс-служба Городской думы Калуги Поисковикам и волонтерам вручили медали «80 лет освобождения Калуги»

«Сегодня мы вручаем медали тем, кто продолжает дело ветеранов Великой Отечественной, воспитывает молодёжь в духе патриотизма, помогает участникам и инвалидам войны, тем, кто вносит значительный вклад в дело сохранения исторической памяти о подвиге советского народа. Слово «Наследник Победы» никогда не должно стать пустым звуком», — подчеркнул Юрий Моисеев.

Глава городского самоуправления отметил, что в Калуге сохранились традиции патриотического воспитания молодёжи, заложенные участниками Великой Отечественной. В 90-е годы в городе удалось сохранить Пост №1, советы ветеранов, были созданы военно-патриотические клубы. Поисковому движению в нашем регионе также уделяется особое внимание, ведь именно на калужской земле были заложены основы организованного поискового движения. Глава Калуги поблагодарил награждённых и пожелал им благополучия и новых успехов.

Поисковый отряд «Ремпутьмаш» был создан с целью поиска солдат и офицеров РККА, погибших в годы Великой Отечественной войны. Поисковый отряд занимается установлением имен героев, ранее считавшихся пропавшими без вести, поиском родственников, торжественным перезахоронением павших воинов и патриотическим воспитанием молодежи.