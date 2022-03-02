Москва, 2 марта 2022, 16:26 — REGNUM В России паника первых дней в части снятия средств с банковских счетов сменилась для многих тревожным ожиданием, а на фоне резкого повышения ставок — даже открытием новых вкладов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявила доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«Проценты, которые предлагают сегодня крупнейшие игроки рынка по счетам физических лиц, заставили существенную часть вкладчиков оставить средства в кредитных организациях, — сказала Белянчикова. — Как и в прошлые годы финансовых потрясений, например, в 2014-м, такие высокие доходности, сопоставимые с ключевой ставкой 20%, касаются краткосрочных вкладов до полугода, чаще на 1−3 месяца. Ситуация меняется достаточно быстро, но на сегодняшний день такой подход со стороны как банков, так и вкладчиков, представляется оправданным, такая ставка позволяет банкам сохранить пассивы и, соответственно, максимально возможную в нынешних условиях стабильность, а вкладчикам — компенсировать неизбежный в условиях повышения курса ведущих иностранных валют рост цен».
Что касается валютных вкладов, то, как пояснила Белянчикова, ставки 7−8% по вкладам в долларах или евро — это не всегда то, что находящиеся под санкциями банки могут себе позволить.
«Данная мера несет в себе для банка отложенный валютный риск, но в ряде случаев оправдывает себя с точки зрения поддержания ликвидности», — сказала экономист.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее жителям РФ посоветовали диверсифицировать сбережения по валютам и ценным бумагам.