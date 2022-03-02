Архангельск, 2 марта, 2022, 16:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 851 носителя коронавируса, 94 из них попали на больничные койки, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Среди новых заболевших — 275 архангелогородцев, 71 житель Вельского района, 50 северодвинцев. Случаи заражения инфекцией выявлены также в Онежском, Устьянском, Холмогорском, Приморском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области коронавирус унес жизни 17 медиков.