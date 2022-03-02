Москва, 2 марта, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Альтернативой скупке долларов всегда и во все времена является лучшая форма сбережений — диверсификация по валютам и ценным бумагам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова, который назвал вложения в золото идеальной альтернативой скупке долларов.

Золото

«Золото всегда — самая стабильная и защищённая форма инвестиций. И в этом Силуанов прав. Однако надо учитывать, что драгоценные металлы все равно менее ликвидны, чем валюты и ценные бумаги. Отсюда более высокий спрэд (разница между курсом покупки и продажи). Обезличенные металлические счета, в отличие от валютных, неспособны приносить дополнительный доход, — сказал Ковригин. — Скупать доллары в панике сейчас не надо — курс очень нестабильный, и спрэд в обменниках тоже редко повысился. Альтернативой скупке долларов всегда и во все времена является лучшая форма сбережений — диверсификация по валютам и ценным бумагам. Оставьте часть в рублях, часть переведите в доллары, евро, иены, юани, часть — в золото и серебро. На часть рублей купите хороших облигаций, на часть долларов — еврооблигаций. Любители риска могут подумать и об акциях».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, доллар США не может составить достойной конкуренции драгоценным металлам.