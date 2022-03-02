Таллин, , 16:24 — REGNUM У Эстонии нет правовых основ для отправки на Украину работающих здесь граждан страны, чтобы они «выполнили свой гражданский долг по защите государства», заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом он ответил на запрос парламентария, полковника запаса Рихо Брейвеля во время дополнительного заседания в национальном парламенте Рийгикогу, посвященного ситуации в сфере безопасности в Европе.

«Я говорил с некоторыми молодыми украинцами, которые настроены очень проукраински. На вопрос о том, что они делают здесь, они ответили, что работают. Известно, что Украина призвала к мобилизации всех своих граждан в возрасте 18−60 лет. Теперь мы оказались перед дилеммой: мы даем работу молодым мужчинам, которым следует отправиться на Украину защищать свою страну», — так сформулировал свой вопрос министру парламентарий.

Он поинтересовался у министра обороны Калле Лаанета, что следует предпринять, чтобы на законном основании собрать этих молодых людей и отправить на Украину выполнить свой воинский долг.

«У нас нет никаких правовых основ для их отправки на Украину. Если у них есть законные основания находиться в Эстонии, то единственная возможность — объяснить им, что они должны сделать свой выбор», — ответил эстонский министр.