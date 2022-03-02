Екатеринбург, , 16:24 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев определил список поручений, которые позволят сберечь бюджетные деньги в условиях санкций. Об этом он написал в соцсетях.

Деньги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Руководитель отметил, что сейчас необходимо сберечь средства и продолжить исполнять все обязательства, в первую очередь, по выплатам пособий и зарплат. теперь новые госконтракты власти будут заключать лишь в крайних случаях. А принимать на себя новые бюджетные обязательства пока не планируется.

Главам городов и районов региона Куйвашев порекомендовал внимательно пересмотреть бюджеты и изучить ситуацию с муниципальными контрактами. «Никакого расточительства быть не должно», — заключил губернатор.