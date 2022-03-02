Рига, , 16:20 — REGNUM Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение ограничить доступность российской социальной сети «Одноклассники.ру» (ok.ru).

Логотип социальной сети «Одноклассники»

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Об этом латвийского агенство LETA сообщило со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша. Решение было принято после обнаружения нарушений запрета на ретрансляцию контента, запрещенного в Латвии, в том числе телеканала «Россия 24».

Пока решение совета распространяется только на раздел портала «Прямой эфир» (Live), но в случае установления факта попытки обойти данный запрет может быть принято решение о полной блокировке ok.ru в Латвии.

Совет отправил свое решение операторам утром во вторник, 2 марта 2022 года, доступ к этому разделу должен быть ограничен в течение дня.

Ранее совет запретил ретрансляцию ряда российских телеканалов в Латвии.