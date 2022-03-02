Москва, , 16:20 — REGNUM Бегство капитала из России стало беспрецедентным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Вывоз капитала Publicdomainpictures.net

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«Прогнозировать сейчас что-либо опасно в принципе — ситуация развивается непредсказуемо. На Россию наложены беспрецедентные санкции. ЦБ РФ повысил ключевую ставку, что убийственно действует на бизнес в России. Значительная часть (почти половина) золотовалютных резервов заморожена. И санкционное давление может продолжиться. Однако при всех очевидных тяжелейших последствиях говорить о дефолте, мягко скажем, преждевременно и безосновательно, — сказал Ковригин. — Золотовалютных резервов страны в высоколиквидных формах (драгоценные металлы, валюта других стран, на которую не распространяется заморозка и т.п.) хватит для исполнения обязательств. Благоприятно складывается ситуация на очень значимом для российской экономики рынке углеводородов и сырья. Нефть подорожала и продолжает дорожать».

Как полагает Ковригин, бизнес Европы и США скоро поймёт все тяготы потери крупнейшего рынка сбыта и начнёт лоббировать смягчение санкций.

«Так что переживём. Надо только думать о паническом бегстве капитала — оно сейчас беспрецедентное. Такое бегство способно очень сильно подорвать российскую экономику и уже в перспективе (пока ещё очень далёкой) намекать на дефолт», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал о том, что жителям РФ стоит сделать с их депозитными счетами в банках.