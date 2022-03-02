Вашингтон, 2 марта, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Власти США обсуждают возможность введения санкций против российской нефтегазовой промышленности, заявила 2 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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В данный момент Белый дом взвешивает, какое влияние санкции могут отказать на мировой рынок и цены на энергию в США.

Псаки сообщила журналисту MSNBC, что Вашингтон и его западные союзники потенциально готовы вводить санкции против обширного энергетического сектора Москвы.

«Мы рассматриваем этот вопрос. Это очень вероятный сценарий, но нам нужно взвесить все последствия», — добавила она.

Напомним, что уже введённые США санкции пока не затронули российскую нефть, однако американские трейдеры уже приняли меры для приостановки импорта, что нарушило работу энергетических рынков.