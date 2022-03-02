Москва, 2 марта, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований происходит в угоду политическим требованиям и тенденциозному внешнему влиянию и ведёт к разрушению олимпийской семьи. Об этом 2 марта говорится в заявлении Российского союза спортсменов (РСС).

Официальное интернет-представительство президента России Российские спортсмены

«Российский союз спортсменов не может и не будет оставаться в стороне от ситуации, связанной с необоснованными, неадекватными и дискриминационными санкциями, которые международные спортивные власти применяют сейчас ко всем без исключения российским и белорусским спортсменам», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ранее имели место инициированные странами НАТО бомбардировки и этнические чистки в Югославии, военные операции в Ираке, Афганистане, геноциды в странах Азии, Африки, Латинской Америки. Из-за этого погибли тысячи людей, но международное олимпийское движение не выступало с инициативой отстранить от участия в спортсменов из этих стран НАТО.

В заявлении отмечается, что Международный олимпийский комитет (МОК) и международные спортивные федерации лишили российских и белорусских спортсменов права на участие в соревнованиях, не имея на это никаких легитимных оснований.

«Обращаемся ко всем ответственным и причастным лицам и организациям. Пересмотрите ваши последние решения! С исторической точки зрения они губительны для олимпийского сообщества», — сказано в заявлении.

Напомним, в странах Запада русофобская истерия вспыхнула с новой силой после начала специальной военной операции России. В частности, российские спортсмены и спортивные команды исключаются из международных турниров, либо допускаются к ним в нейтральном статусе. В Минспорта РФ заявили, что готовят план по оспариванию решений об отстранении спортсменов.