Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Ленинградская область стала пилотным регионом по внедрению социальных сертификатов. Реализовывать закон о соцзаказе регион начнёт с туризма. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Принятое правительством Ленинградской области решение об апробации федерального закона от 13 июля 2020 г. № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» обеспечит клиентоцентричный подход в управлении социальной сферой региона, позволит учесть запрос населения при предоставлении бесплатных услуг.

Власти региона выбрали четыре направления, по которым будут формироваться социальный заказ, среди них — с 2022 года — туризм. Также в текущем году регион будет готовиться к переходу на новые направления — получение профессионального обучения или дополнительного профессионального образования, предоставление социального обслуживания на дому и санаторно-курортного лечения.

«Отрасли, по которым мы работаем сегодня, занимают большой вес в бюджете региона. Для нас очень важно, чтобы каждый бюджетный рубль эффективно использовался в данном направлении. Мы считаем, что новшество в виде социальных сертификатов позволит более качественно, оперативно и прозрачно оказывать эти услуги, а также вовлекать новые предприятия и НКО, которые могут предоставлять эти услуги. Мы надеемся тем самым повысить качество услуг для жителей Ленинградской области», — рассказал первый заместитель председателя правительства Ленобласти— председатель комитета финансов Роман Марков, уточнив, что в дальнейшем список слуг может быть расширен.

Одним из первых в Ленинградской области создадут социальный сертификат в сфере туризма для школьников. Учащиеся 5−9 классов смогут совершить туристическую поездку по Ленинградской области. По оценке специалистов, количество таких учащихся в Ленинградской области составляет более 3 тыс. человек. Для этого из федерального бюджета выделена субсидия на сумму свыше 18 млн рублей, ещё 9 млн рублей планируется получить из бюджета региона.