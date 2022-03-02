Кишинёв, , 16:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Молдавии вызвало для объяснений посла Белоруссии Анатолия Калинина из-за беспокойства, вызванного публикацией фотографии, где белорусский президент Александр Лукашенко стоит возле военной карты. Об этом 2 марта сообщает газета «Комсомольская правда».

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказал журналистам пресс-секретарь молдавского внешнеполитического ведомства Даниэл Водэ, было замечено, что на той военной карте одна из красных стрелок наступления якобы направлена на Тирасполь.

«Господин посол отметил некорректное предоставление информации из министерства обороны Беларуси», — рассказал Водэ.

Он сообщил, что, по словам Калинина, в белорусском посольстве готовят пресс-релиз. Каким образом должна была быть направлена стрелка, он не сказал.