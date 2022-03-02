2 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что прекращение огня на территории Украины является условием для проведения полноценных переговоров между Украиной и Россией.

Мирослава Романенко, , 18:27 — REGNUM Условием для проведения полноценных переговоров между Украиной и Россией является прекращение огня на территории Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Reuters.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление Владимира Зеленского обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что с Зеленским бесполезно договариваться ввиду нарушения Киевом договоренностей.

«Уже один раз садились [за стол переговоров], толку — ноль», — отреагировал Вячеслав С.

«Огонь прекратится, только с ним уже никто говорить не будет», — добавила Люда И.

«Потому что не его семья в подвале сидит! Он может выставлять условия сколько угодно. Только увидите, как он будет пищать… когда его из бункера за шкварник (воротник. — М. Р.) достанут», — пишет Леонид Ш.

«Он уже один раз «кинул», второй раз ему не поверят», — отреагировала Елена Р.

«По-моему, он просто опять ничего не понял… Его кинули, Украину попилили, это ежу понятно. И чего он снова эту песню начинает?» — недоумевает Николай К.

«Ну понятное дело. Свою семью он спрятал. Теперь условия выторговывает за свою задницу», — прокомментировал Игорь Я.

«Когда же найдётся на Украине внутренняя сила, которая самоорганизуется и арестует Зеленского, [бывшего главу СНБО Украины Александра] Турчинова, прочих Гончаренко (депутат Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. — М. Р.) и т. д. Есть же люди?» — задался вопросом Алексей Б.

«Что означает — США будут воевать с Россией до последнего… [украинца]», — написал Александр М., указывая на то, что Зеленский действует по указке США.

«Так раз уже пошли на это, и ты обманул. Начинай переговоры сейчас — и всё. Чем быстрее, тем меньше стрелять будут», — добавил Вячеслав Я.

«Клоун, не в твоих сейчас интересах условия ставить», — написал Максим Б.

«Никого ему не жалко, кроме себя», — отреагировал Алексей Д.

«Вы по Минским [соглашениям] не могли 6 лет огонь прекратить», — добавил Павел Б.

Минские соглашения по-украински Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Какие переговоры, клоун? Ты уже не президент! И это уже не Украина!» — пишет Александр Ш.

«Делай как мэр Купянска!..» — призвал Андрей Р.

«После прекращения огня? Ну это будет уже капитуляция, а не переговоры», — отметила Наталья Б.

«Пусть немножко подождёт!!! Скоро огонь прекратится!!! Пора ему приводить себя в порядок, пудрить нос и готовиться к суду!!!» — добавил Артём М.

«Так одна из целей операции — демилитаризация. Получается да, как раз после прекращения огня…» — с сарказмом прокомментировал новость Александр С.

«Тот, кто хочет прекратить огонь, быстро-быстро соглашается и едет на переговоры! А не выкаблучивается. «Утром деньги — вечером стулья». С ним вообще ни о чем нельзя договариваться. Всё равно выполнять не будут…» — выразила свое мнение Елена К.

«Опять время тянет…» — подытожил Сергей М.