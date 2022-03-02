Архангельск, , 16:12 — REGNUM В Первой городской больнице Архангельска открыли памятную доску погибшим от COVID-19 медикам, сообщает «Правда Севера».

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Открывая памятный митинг, заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова отметила, что за время пандемии в Архангельской области погибло 17 медицинских работников.

«Восемь из них заразились новой коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей. Это не только врачи и медицинские сестры «красных зон», но и специалисты фельдшерско-акушерских пунктов», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области возобновят плановую медпомощь в полном объеме.