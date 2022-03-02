Архангельск, 2 марта 2022, 16:12 — REGNUM В Первой городской больнице Архангельска открыли памятную доску погибшим от COVID-19 медикам, сообщает «Правда Севера».
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Открывая памятный митинг, заместитель министра здравоохранения Архангельской области Татьяна Русинова отметила, что за время пандемии в Архангельской области погибло 17 медицинских работников.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области возобновят плановую медпомощь в полном объеме.