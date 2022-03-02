Москва, 2 марта 2022, 16:10 — REGNUM Россия будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения, заявил 2 марта заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в эфире «России 24».
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Отметив, что Бухарестской формуле НАТО (отражена в Бухарестской декларации от 3 апреля 2008 г., в которой говорится, что «многие из современных вызовов безопасности не могут быть разрешены только альянсом») придаётся слишком большое значение, хотя её писали на коленке.
Российский дипломат напомнил, что тогда Париж и Берлин «высказались жёстко против предоставления Грузии и Украины плана действий для членства». Тогда же возникла «эта компромиссная формулировка, за которую они сейчас держатся».
Но она в итоге, отмечает дипломат, привела к кризису в европейской безопасности, происходящему сейчас.
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