Москва, 2 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Россия будет продолжать добиваться, чтобы НАТО предоставило гарантии своего нерасширения, заявил 2 марта заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко в эфире «России 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

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Отметив, что Бухарестской формуле НАТО (отражена в Бухарестской декларации от 3 апреля 2008 г., в которой говорится, что «многие из современных вызовов безопасности не могут быть разрешены только альянсом») придаётся слишком большое значение, хотя её писали на коленке.

Российский дипломат напомнил, что тогда Париж и Берлин «высказались жёстко против предоставления Грузии и Украины плана действий для членства». Тогда же возникла «эта компромиссная формулировка, за которую они сейчас держатся».

Но она в итоге, отмечает дипломат, привела к кризису в европейской безопасности, происходящему сейчас.