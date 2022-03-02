Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области начали выплаты субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на организацию посевной кампании. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе областной администрации.

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В 2022 году выплаты субсидий на агротехнологические работы начались раньше обычного. Как сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, региональные планируют за март довести до производителей основную сумму господдержки.

«Это позволит оперативно подготовиться к посевной, закупить семена, удобрения, запчасти для техники, горючесмазочные материалы. Мы сделаем всё возможное, чтобы войти в зиму с запасом продукции и кормов для животных», — пояснил он.

Так, с начала года на агротехнологические работы хозяйствам уже направлено 189,2 млн рублей. Всего государственная поддержка на проведение посевной в 2022 году предусмотрена в размере 615, 5 млн рублей. Планируется увеличение этой суммы на 62 млн рублей при корректировке бюджета. Добавим, в прошлом году общее государственное финансирование АПК региона составило 5,4 млрд рублей.