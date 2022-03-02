Нальчик, , 16:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии создан штаб по мониторингу цен, куда входят представители ФАС, МВД. На факты необоснованного завышения цен штаб будет реагировать в рамках полномочий, сообщалось на оперативном совещании по социально-экономической ситуации в республике. На сегодняшний день дефицита товаров, ажиотажного спроса на продукты или резкого скачка цен не наблюдается. Вместе с тем поставщики Краснодарского и Ставропольского краев предупреждают о возможном повышении цен.

Цены © ИА REGNUM

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил жестко контролировать цены в первую очередь на продовольствие, товары первой необходимости, не допускать их необоснованного завышения. Руководитель региона также подчеркнул, что главным вопросом остается продовольственная безопасность, в частности сельхозтоваропроизводство.

«Нужны средства защиты растений, удобрения, семена. Необходимо рассмотреть все возможности, чтобы помочь сельхозпроизводителю. Ожидаем, что и на федеральном уровне будут приняты определенные меры. Необходимо активизировать работу, чтобы не допустить сбоя посевной кампании», — обозначил Коков.

Министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев сообщил, что образован оперативный штаб, куда вошли представители минсельхоза, руководители организаций агропромышленного комплекса, администраций муниципальных образований, территориальных надзорных органов и профильных научных учреждений. В настоящее время ведется подкормка озимых культур, начался сев ранних яровых культур. По данным муниципалитетов, обеспеченность семенами стопроцентная, весь семенной материал кондиционный, соответствует требованиям ГОСТа. Дефицита средств защиты растений не имеется.

«Несмотря ни на какие санкции, надо еще больше произвести», — поставил задачу Коков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коковна оперативном совещании заявил о необходимости реагировать на все вызовы, которые возникают сейчас в экономике, на все находить решение. Нельзя допускать никаких сбоев в экономике, в работе системообразующих предприятий, в сфере энергообеспечения, в здравоохранении и образовании.

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