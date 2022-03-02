Москва, 2 марта, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Заявления стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) о том, что они не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине, свидетельствуют о том, что у блока еще остался здравый смысл. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Nato.int Александр Грушко

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"Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях», — сказал он.

При этом до того канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страны — участницы НАТО не планируют военного вмешательства для стабилизации ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в данный момент пока нельзя сказать, какими будут отношения между Россией и НАТО, и ясно только одно — они уже никогда не будут прежними.