Москва, , 16:09 — REGNUM В столице завершился ремонт кинотеатра «Москино Вымпел», который длился более трех месяцев. Об этом 2 марта сообщила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

«Обновленный кинотеатр «Москино Вымпел» откроется 3 марта. Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха», — сказала Сергунина.

В рамках проведенных мероприятий в Большом зале кинотеатра установили новые кресла, расширили проход между рядами и поменяли акустическую систему. Обновили и помещение Малого зала.

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