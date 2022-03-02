Волгоград, 2 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Фальшивыми купюрами номиналом пять тысяч рублей расплатились нескольких магазинах Волгограда 20-летний и 17-летний молодые люди, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

40.мвд.рф Проверка купюр номиналом пять тысяч рублей

По предварительным данным, приятели забрали на почте отправление, в котором находились три поддельные банкноты Центробанка РФ. Молодые люди расплатились фальшивками в различных торговых павильонах в Советском и Кировском районах Волгограда.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело. Устанавливаются иные соучастники преступления.