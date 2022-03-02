Могоча, Забайкальский край, , 15:59 — REGNUM В Чите обнародован приговор по уголовному делу коррупционной направленности в отношении бывшего главного врача Могочинской ЦРБ. Как сообщает 2 марта телеграм-канал прокуратуры Забайкалья, суд установил, что с мая по первую декаду июля 2019 г. главный врач больницы лично частями получил от директора одного из юридических лиц взятку в виде денег в сумме 190 тыс. рублей за оказание содействия при заключении государственного контракта на поставку в больницу оборудования для кинезитерапии стоимостью 1,9 млн рублей.

Взятка A-r-e-s

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал бывшего главврача виновным и назначил наказание в виде лишения 7 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также лишил его права заниматься руководящие должности в сфере здравоохранения на 3 года.

Кроме того, у обвиняемого конфисковано 190 тыс. рублей как эквивалент дохода, полученного в качестве взятки. Наложенный в ходе следствия арест на автомобиль Toyota Land Cruiser 200 сохранен до полного исполнения имущественных взысканий.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года прокурор Забайкальского края Максим Ершов известил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций государственного казенного учреждения «Ресурсный центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края» Ирины Радецкой.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере»).

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