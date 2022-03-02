Елабуга, Татария, , 16:50 — REGNUM В Елабуге предприятие «Соллерс Форд» с 3 марта уходит в простой. Данное решение связано с приостановкой деятельности в России Ford Motor Company, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на пресс-службу компании.

Ford (сс) Mike Mozart

«В связи с решением Ford Motor Company о временной приостановке деятельности и операций совместного предприятия, «Соллерс Форд» сообщает об уходе в простой с 3 марта», — передает источник.

Перед коллективом компании руководство намерено выполнить все социальные обязательства. Вернуться к работе на заводе планируют в кратчайшие сроки после принятия соответствующего решения со стороны Ford Motor Company.

По информации пресс-службы предприятия, количество сотрудников в Елабуге составляет около 2 тыс. человек. При этом в начале февраля елабужский завод планировал нанять еще более 100 новых сотрудников.

ИА REGNUM напоминает, американский автомобильный концерн Ford приостанавливает деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины, 1 марта компания сообщила на своем сайте.

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