Кострома, , 16:31 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил властям Костромы заняться вопросом подсветки достопримечательностей к туристическому сезону. Об этом сообщает администрация региона.

Проспект Мира в Костроме Https://kostromatravel.ru

На сегодняшний день областной центр организует подсветку трёх культурных объектов — беседки Островского, памятника Долгорукому и Ипатьевского монастыря. Также в вечернее и ночное время в городе освещают пожарную каланчу, гауптвахту, колокольню возрождаемого Костромского кремля, государственный театр имени Островского, музей «Дворянское собрание» и часть торговых рядов. Точный список таких архитектурных ансамблей администрация региона предоставить не смогла.

Вопрос подсветки актуален для развития туризма и интересен самим костромичам. Экскурсоводы, фотографы и другие жители города регулярно обращают внимание на необходимость освещения других памятников архитектуры и главной городской набережной, которая в вечернее время, наиболее востребованное у гуляющих, «погружается во тьму».

Чиновники подготовят список памятников культуры, которые «являются визитными карточками» Костромы. В него наряду с другими объектами должны войти наиболее знаменитые храмы. В дальнейшем на них установят уличные прожекторы. Кто будет платить за красоту — бюджет города или области, пока не ясно.

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