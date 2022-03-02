Саранск, , 15:58 — REGNUM Дефицита продовольствия в Мордовии нет и не предвидится. Об этом заявил министр экономики, торговли и предпринимательства республики Александр Анохин.

Полки с макаронами утром в магазине Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, в регионе создан запас товаров первой необходимости на несколько месяцев вперед. Этот запас регулярно пополняется.

«В сложившихся условиях главное — не паниковать и не пытаться хаотично скупить что-то впрок», — полагает министр.

ИА REGNUM напоминает, ранее многие соседние регионы Приволжского федерального округа объявили о создании оперативных штабов, которые будут принимать решения по оказанию конкретных мер поддержки населению и бизнесу в условиях санкций.