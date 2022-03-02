Душанбе, 2 марта, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Несмотря на смещение акцентов внешней политики США на постсоветском пространстве, Вашингтон продолжит реализацию своих проектов в Таджикистане. «Речь идет о помощи прозападным НКО, а также о сотрудничестве с Таджикистаном в сфере борьбы с контрабандой расщепляющихся материалов. В последние месяцы американская администрация выделила на эти программы дополнительные средства», — сказал российский эксперт по Туркестану Дмитрий Попов, комментируя ИА REGNUM изменения во внешней политике Вашингтона.

Флаг США

США, по мнению эксперта, «продолжают работать во всех странах на пространстве бывшего СССР, поскольку этот регион в целом рассматривается ими как стратегически важный, присутствие в котором необходимо для решения задач по сдерживанию России и Китая».

«Вместе с тем очевидно, что в последнее время акценты внешней политики США на постсоветском пространстве сместились на Запад, и прежде всего на Украину. В этой связи их интерес конкретно к Таджикистану, по моим наблюдениям, снизился, а двусторонние отношения с этой республикой пребывают в стадии стагнации», — отметил Попов.

Собеседник считает, что в Таджикистане также идет переоценка роли США в регионе.

«В Душанбе неоднократно выражали разочарование решением Белого дома вывести войска из Афганистана, которое предшествовало приходу к власти в Кабуле талибов* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Авторитет Вашингтона в общественно-политических кругах Таджикистана подорвало дезорганизованное бегство американский войск из кабульского аэропорта и оставление ими оружия, техники и баз, попавших в руки радикальных вооруженных формирований».

Эксперт отметил, что, «с учетом сказанного, идея разместить покидающие Афганистан американские контингенты в Таджикистане, о которой писала западная пресса весной 2021 года, была обречена на провал. Если этот вопрос действительно обсуждался в Пентагоне».

"Вашингтон все же будет стремиться продолжить реализацию в Таджикистане ряда начатых ранее проектов. Речь, в частности, идет о помощи прозападным НКО, а также о сотрудничестве с Таджикистаном в сфере борьбы с контрабандой расщепляющихся материалов. В последние месяцы американская администрация выделила на эти программы дополнительные средства».

*представители террористической организации, запрещенной в РФ