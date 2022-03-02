Брюссель, 2 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Санкции, которые Европейский союз вводит в отношении России из-за ситуации на Украине, также ударят и по экономике ЕС. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном 2 марта.

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«Наши санкции неизбежно будут иметь негативные последствия для экономики», — подчеркивается в документе.

Отмечается, что после удара пандемии коронавируса страны ЕС к уже существующим проблемам, таким как инфляция и высокие цены на энергоносители, добавилась новая неопределённость в связи с украинским кризисом.

«Но это цена, которую стоит заплатить за защиту демократии и мира», — заявили в Еврокомиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон и его партнёры, в том числе по «Группе семи» (G7), готовы при необходимости продолжать оказывать дополнительное финансовое давление на Россию. Также, по её словам, западные страны ожидают, что эти усилия окажут «деструктивное воздействие на экономику России и подорвут способность российского правительства финансировать вторжение».

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В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что российская экономика испытывает серьёзные удары из-за новых санкций, однако и потенциал, и запас прочности у нее есть. По его словам, она «устоит на ногах».

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