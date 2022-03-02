2 марта 2022 | Время чтения 1 мин

«Если подача газа из России будет остановлена, то не будет отопления и рабочих мест, а если будет остановлено расширение Пакш-2, снижение накладных расходов не удастся сохранить», — заявил министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто.

Бела Ковач, , 18:28 — REGNUM «Сейчас по соседству идет война, венгерский народ не хочет этой войны, он хочет мира, и мы сделаем всё возможное, чтобы Венгрия не ввязалась в эту войну», — заявил сегодня министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. После заседания сербско-венгерского совместного экономического комитета на совместной пресс-конференции с министром экономики Сербии.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, у нас есть первая жертва санкционной политики Брюсселя — это Сбербанк». — продолжал Сийярто, который предупредил, что необходимо позаботиться о том, чтобы цена специальной военной операции России не была оплачена венгерским народом. «Политические заявления венгерских левых, которые ставят под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, являются безответственными и шокирующими», — заявил министр в предвыборной речи, отметив, что до выборов в Венгрии остался всего месяц.

Он сказал, что левые политики требуют прекращения поставок газа из России, но это будет иметь серьезные последствия.

Петер Сийярто Правительство Венгрии

«Если в Венгрию не будет поступать природный газ из России, не будет ни отопления, ни промышленности, ни рабочих мест».

Сийярто перечислил возможные последствия. Он отметил, что есть левые политики, которые требуют остановить расширение атомной электростанции «Пакш-2», хотя он сказал, что «если она не будет построена, будет невозможно поддерживать сокращение накладных расходов, и энергия резко возрастет». Он сказал от имени венгерского правительства: «Мы сделаем все возможное для сохранения европейского единства, а также для того, чтобы венгерский народ не заплатил цену за эту войну из-за Украины».