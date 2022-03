Нью-Йорк, США, , 15:57 — REGNUM Американская хард-рок-группа Papa Roach анонсировали свой 11-й студийный альбом Ego Trip вместе с новой песней Cut The Line. Об этом 2 марта рассказал портал NME.

Papa Roach NME

Анонсированный альбом Ego Trip выйдет 8 апреля на лейбле New Noize Records. Группа также представила свежую композицию из будущей пластинки под названием Cut The Line.

https://www.instagram.com/reel/CajLsa9gD6A/

Клип на песню Cut The Line выйдет 4 марта. В Ego Trip войдут в общей сложности 14 песен, включая ранее выпущенные синглы Stand Up, Dying To Believe, Kill The Noise и Swerve с участием Джейсона Аалона Батлера из FEVER 333 и рэпера Sueco.

