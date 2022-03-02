2 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Валерий Ходячий, , 18:24 — REGNUM В Южной Корее обсудили высказывания главных кандидатов в президенты о национальной безопасности.

Квентин Массейс. Аллегория Глупости. XVI

В ходе выступления на телевидении по случаю 103-й годовщины Первомартовского движения за независимость кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён заявил, что ни при каких обстоятельствах не позволит Силам самообороны Японии войти в Южную Корею, обвинив Токио в неспособности раскаяться в ошибках прошлого.

«Я выберу достойный путь патриотов-мучеников, которые стремились к независимости для Кореи и для народа Кореи», — заявил Ли Чжэ Мён.

Отмечается, что замечания кандидата от правящей партии были адресованы его сопернику, кандидату от основной оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёлю, который на прошлой неделе сообщил о возможности ввода японских войск на юг Корейского полуострова в случае непредвиденных обстоятельств.

Юн Сок Ёль Верховная прокуратура Республики Корея

«У меня сложилось впечатление, что у Юна серьезные проблемы с пониманием дипломатии и национальной безопасности», — заявил Ли.

Напомним, что во время теледебатов, состоявшихся 25 февраля, кандидат от прогрессивной Партии справедливости Сим Сан Чжон спросил Юн Сок Ёля о том, готов ли он приступить к формированию трехстороннего военного союза между Южной Кореей, США и Японией, а также позволит ли Силам самообороны Японии находиться на корейской земле в случае избрания.

Сим Сан Чжон Национальная ассамблея Республики Корея

Юн уклонился от вопроса, не сказав о том, что никогда не сделает этого. Тем не менее правящая партия воспользовалась неясной позицией кандидата, обвинив Юн Сок Ёля в поддержке крайне правых в Японии.

«Не позволит ступить японским силам самообороны в Южную Корею. А что будем делать, если нас оккупирует Северная Корея?» — интересуется hey1***.

«Да, в последнее время наши политики мелют одну чепуху», — отмечает seon***.

«Не важно США или Япония, Ли Чжэ Мён знаком с термином «чрезвычайная ситуация»? Неужели он не позволит протянуть другой стране руку помощи в случае чрезвычайной ситуации?» — недоумевает qaza***.

«Впервые в жизни вижу такого невежу», — пишет vivi***.

«Хватит разжигать прояпонские настроения, лучше серьезно побеспокойтесь о безопасности страны и населения», — предлагает unst***.

«По логике Ли Чжэ Мёна, союз Сеула, Вашингтона и Токио невозможен даже в случае крайней необходимости. Другими словами, он допускает размещение российских и китайских войск в стране?» — интересуется cokk***.

«У этих выборов одна цель — смена режима», — отмечает joan***.

«Я что-то не пойму, Ли Чжэ Мён глуп или только притворяется?» — недоумевает kood***.

«Военный договор между США и Японией был подписан одновременно с договором между Южной Кореей и США, поэтому, если Китай или Северная Корея вторгнутся в страну, Япония должна вмешаться автоматически», — сообщает jcwd***.

«Мне кажется, что Ли Чжэ Мён опаснее, чем Япония, Китай, КНДР и Россия вместе взятые…» — считает pcyo***.

«Юн Сок Ёль не имел в виду ничего подобного!» — пишет jwjj***.

«Я что-то пропустил? Когда это Юн Сок Ёль сказал, что позволит ступить японским силам самообороны на южнокорейскую землю?» — интересуется janu***.

«Ну, раз японские силы самообороны не могут, тогда что насчет северокорейской или китайской армии?» — вопрошает hp24***.