Москва, , 15:56 — REGNUM Правительство России может получить права на быстрые решения в сфере налогов. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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На заседании правительства России он рассказал о подготовленных важных поправках в Налоговый кодекс России.

«Правительство получит право оперативных изменений в сфере налогов. Среди них — продление сроков их уплаты. Такие же полномочия предоставим и органам высшей государственной власти субъектов РФ в отношении региональных и местных налогов», — сказал Мишустин.

Он пояснил, что новый порядок будет действовать в течение всего 2022 года.

«Мы его вводим, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, направленные на поддержку бизнеса и граждан. Точно также у нас была организована работа и в 2020 году, когда требовалось оперативно отвечать на вызовы пандемии», — напомнил глава правительства.