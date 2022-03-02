Екатеринбург, 2 марта 2022, 15:55 — REGNUM В Свердловской области на станции Гороблагодатская произошло задымление грузового вагона электропоезда. По факту происшествия проводят проверку. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Задымление уже ликвидировали. В результате происшествия пострадавших нет. Поезда продолжают движения согласно расписанию.
Нижнетпгильская транспортная прокуратура проверит по факту инцидента. В ведомстве дадут оценку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.