Екатеринбург, , 15:55 — REGNUM В Свердловской области на станции Гороблагодатская произошло задымление грузового вагона электропоезда. По факту происшествия проводят проверку. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Задымление уже ликвидировали. В результате происшествия пострадавших нет. Поезда продолжают движения согласно расписанию.

Нижнетпгильская транспортная прокуратура проверит по факту инцидента. В ведомстве дадут оценку безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.