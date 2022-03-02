Чита, , 15:54 — REGNUM Обеспечить жильем пострадавших от паводка людей нужно в срок. Об этом входе заседания межведомственного оперативного штаба заявил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Подробности 2 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Паводок Тимин Евгений

Глава региона отметил, что промедление с обеспечением жильем пострадавших от паводка людей — недопустимо, оформление документации на строительство нужно провести в кротчайшие сроки.

«У нас нет такой возможности — оформлять документы до июня. Половина короткого строительного сезона в Забайкалье уже пройдёт, поэтому начать строить многоквартирные дома и индивидуальные жилые строения нужно оперативно. На каждом совещании я предлагаю заслушивать застройщиков и подрядчиков, специалистов «Читагражданпроект», чтобы они докладывали о том, на сколько процентов выполнены работы на каждом конкретно взятом объекте», — сказал губернатор.

По информации министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, на сегодняшний день выплатами воспользовались 444 семьи на сумму 728,9 миллиона рублей, в том числе 182 семьи приобрели жилые помещения, 57 семей произвели капитальный ремонт, 27 семей сняли 30% от выплаты со счетов для строительства индивидуального жилого дома и перечислили подрядчикам, 178 семей сняли 30% от выплаты со счетов для проведения капитального ремонта. Для строительства индивидуального жилья земля пострадавшим передана, договоры заключены, начало работ — 1 апреля.

Также было отмечено, что в Минстрой России направлены утвержденные списки и перечни семей и граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате паводка 2021 года, сформированные во исполнение решений суда, вступивших в законную силу, а также в отношении граждан, решения судов по которым еще не приняты. Всего таких семей 677.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле пострадало 17 районов края, где объявлялись режимы ЧС. Всего в зонах подтопления оказалось почти 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками было размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры.

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