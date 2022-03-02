Минск, 2 марта, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Национальный статистический комитет Белоруссии провёл выборочное обследование домашних хозяйств и выяснил, что их ежемесячные располагаемые ресурсы далеки от $500 в эквиваленте. Такая сумма в постсоветской республике давно является психологической отметкой и ориентиром социально-экономического развития.

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Белстат выяснил, что в IV квартале 2021 года 74,3% белорусских домохозяйств располагали ежемесячными ресурсами свыше 500 белорусских рублей ($192). Ресурсы от 400 до 800 рублей ($154-$308 в эквиваленте) могли себе позволить 55% домохозяйств, свыше 1000 бел.руб. (почти $385) — лишь 18,1%, а свыше 1500 бел.руб. (почти $577) — 4,9%.

Статистическое ведомство понимает под располагаемыми ресурсами денежные средства домохозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведённых в личном подсобном хозяйстве — за вычетом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, а также стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат. Домохозяйством считается группа лиц, которые совместно проживают в жилом помещении, обеспечивают себя всем необходимым для жизни, ведут общее хозяйство, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства, либо одно лицо, живущее самостоятельно и обеспечивающее себя всем необходимым для жизни.

Располагаемые ресурсы в расчёте на домохозяйство в IV квартале 2021 года традиционно были выше в Минске, где сосредоточены наиболее богатые чиновники, силовики и другие бюджетники, а также предприниматели. Ресурсами свыше 1500 бел.руб. в столице постсоветской республики на то время располагали 9,9% домохозяйств, что кратно больше, чем в столицах белорусских регионов.

Напомним, по данным Белстата располагаемые ресурсы в расчёте на домашнее хозяйство в IV квартале 2021 года в среднем составили 1653,4 белорусского рубля в месяц ($636 в эквиваленте), в том числе в городах и посёлках городского типа — 1737,6 бел.руб., в сельских населённых пунктах — 1379,6 бел.руб. Белорусские госорганы используют свои оригинальные методики определения бедности и нищеты, безработицы и других индикаторов, отличающиеся от методик ООН, Всемирного банка и других международных организаций.