Краснодар, 2 марта, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке, об этом 2 марта сообщила пресс-служба клуба.

ФК «Краснодар»

«Руководство ФК «Краснодар» и Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон», — говорится в сообщении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» назначен Алексей Антонюк.

Отметим, что Фарке был назначен главным тренером «Краснодара» в январе 2022 года, на посту он проработал чуть более месяца.