Бишкек, 2 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Киргизии участились жалобы граждан на аптеки, отказывающиеся продавать льготникам лекарства со скидкой. Об этом сообщили в фонде обязательного медстрахования сегодня, 2 марта.

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«При наличии медикаментов в аптечной сети не должно быть отказов в реализации лекарств по льготным электронным рецептам в аптеках, работающих по договору с территориальными управлениями ФОМС», — подчёркивают в ведомстве.

Руководство фонда обязательного медицинского страхования обратилось к фармацевтическим фирмам с просьбой соблюдать все условия договора, подписанные ранее с территориальными управлениями ФОМС.

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