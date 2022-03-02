Мурманск, , 15:48 — REGNUM В Мурманской области приняли решение об отменен некоторых антиковидных ограничений.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С 4 марта заведения общепита могут работать до 2-х часов ночи. Для них отменяем ограничения по наполняемости. Также с 4 марта убираем термометрию для посетителей в ТЦ и ТРЦ», — написал губернатор региона Андрей Чибис в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за последние сутки госпитализировали 58 человек с ковидом.