Барнаул, , 15:48 — REGNUM Власти Алтайского края взялись за решение одной из самых больных проблем региона — дефицит медицинских кадров. Как сообщает 2 марта телеграм-канал правительства региона, за три года на привлечение 632 врачей и 1016 средних медицинских работников планируется потратить 1,5 миллиарда рублей.

Медики на дежурстве Анна Кумицкая © ИА REGNUM

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, важно не только привлечь специалистов, но и закрепить их за медицинскими организациями.

Специальный план по привлечению медицинских кадров содержит следующие мероприятия: подготовка специалистов; выплаты молодым работникам и наставникам; увеличение нормативов финансирования образовательных организаций среднего профессионального образования (расходы на оплату проезда студентов к месту прохождения практики и обратно, оплата их проживания во время прохождения практики); закрепление обучающихся вуза и медицинских колледжей за краевыми медицинскими организациями и др.

Для фельдшеров, врачей участковой службы и особо востребованных специалистов межрайонных медицинских центров будут предусмотрены ежемесячные выплаты — за разъездной характер работы.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выразили сомнение по поводу эффективности кадровой политики властей Алтайского края в вопросах модернизации первичного звена здравоохранения.

«В соответствующей региональной программе модернизации на кадровое обеспечение не заложено вообще ничего. Существует отдельная программа по медицинским кадрам, но ее эффективность, судя по объективной ситуации в здравоохранении региона, тоже сомнительна. Вызывают опасение возможные объединение и оптимизация целого ряда медицинских учреждений Барнаула», — заявили общественники.

Они также обращали внимание властей региона на необходимость обеспечения транспортной доступности медицинских учреждений.

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