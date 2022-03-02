Саранск, , 15:46 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 600 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 50 485 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Медицинский работник в «красной зоне» детского ковидного отделения Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 60 127 случаев заражения коронавирусом, из них 387 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1272 человека, три летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались два человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 120 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Мордовии после перенесенного COVID-19 выписались 580 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 49 885 жителей республики.