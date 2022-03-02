Санкт-Петербург, 2 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге с 4 марта вступает в силу отмена важных коронавирусных ограничений, в частности, необходимость предъявления QR-кодов. Об этом 2 марта сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код (коронавирус)

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Губернатор Петербурга Александр Беглов принял решение о пересмотре действующих ограничений и отмене части из них. На такие меры повлияло улучшение эпидобстановки в городе.

«С 4 марта без QR-кода можно посетить торжественную регистрацию брака и рождения, дома отдыха, рестораны, музеи, театры, цирки, концертные залы и кинотеатры, досуговые учреждения, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, объекты розничной торговли, спортивные, физкультурные, конгрессно-выставочные мероприятия», — содержится в сообщении Пиотровского.

Помимо этого, снимается обязанность перевода работников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, на дистанционный формат. К прежнему режиму работы они возвращаются также с 4 марта.

Снимается и необходимость согласования с органами исполнительной власти организации различных мероприятий — от культурных до спортивных, — где численность участников не превышает сто человек. Максимально разрешённая отметка количества посетителей концертов, театральных представлений и кинотеатров увеличена до двух тысяч человек.

Ограничения на количество посетителей других развлекательных мест (ресторанов, бассейнов, магазинов и др.) также отменяются с 4 марта.

Отметим, что до 30 апреля в Петербурге продлеваются другие действующие ограничения. К ним относится необходимость использования средств индивидуальной защиты.